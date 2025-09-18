Plug Power Aktie

Plug Power für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JA81 / ISIN: US72919P2020

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Im Aufwind 18.09.2025 22:30:00

Wasserstoff-Rally: Plug Power-Aktie steigt nach Fed-Zinsentscheid

Wasserstoff-Rally: Plug Power-Aktie steigt nach Fed-Zinsentscheid

Die Aktie des Wasserstoffspezialisten Plug Power hat jüngst einen zweistelligen Kurssprung hingelegt. Das könnte dahinter stecken.

• Plug Power-Aktie mit Kursrally
• Fed senkt Leitzins
• Plug Power steckt in roten Zahlen fest

Die Plug Power-Aktie hat am Mittwoch an der NASDAQ einen Kurssprung von letztlich 19,05 Prozent auf 2 US-Dollar verzeichnet. Nachdem es zwischenzeitlich abwärts gegangen war, verzeichnete das Papier im Handel am Donnerstag einen Gewinn von 5,00 Prozent auf 2,10 US-Dollar.

Nachrichten vonseiten des Unternehmens, die eine Kursrally angetrieben haben könnten, liegen keine vor. Allerdings konnten auch andere Wasserstoff-Aktien am Mittwoch kräftige Gewinne einfahren. So markierte der Global X Hydrogen ETF ein neues 52-Wochenhoch.

Fed senkt Leitzins

Wie das Nachrichtenportal Benzinga vermutet, dürfte der Kurssprung mit der jüngsten Leitzinssenkung durch die US-Notenbank Fed zu tun haben. Diese hatte am Mittwoch eine Leitzinssenkung um 25 Basispunkte bekannt gegeben - die erste in diesem Jahr. Sinkende Zinsen begünstigen wachstumsorientierte Unternehmen wie Plug Power. Der Wasserstoff-Spezialist ist auf Brennstoffzellen-Technologie spezialisiert und könnte vom Wandel hin zu einer umweltfreundlicheren Wirtschaft profitieren. Dies wird insbesondere vor dem Hintergrund bedeutsamer, dass mit einer wachsenden KI-Entwicklung auf der Energiebedarf drastisch ansteigt, was den Bedarf an alternativen Antriebsquellen laut Benzinga noch einmal erhöht.

Plug Power steckt weiter in der Verlustzone fest

Allerdings steckt Plug Power weiter in den roten Zahlen fest. Wie die Zahlen zum zweiten Geschäftsjahr, die im August veröffentlicht wurden, offenbarten, wurden Verluste in Höhe von 0,2 US-Dollar je Aktie eingefahren. Immerhin: Im Vorjahresquartal hatte das Minus noch bei 0,36 US-Dollar je Anteilsschein gelegen. Dennoch hatten Analysten mit noch weniger Verlusten gerechnet. Die Erlöse konnten derweil gesteigert werden: Sie lagen bei 173,97 Millionen US-Dollar nach 143,35 Millionen US-Dollar vor Jahresfrist.

Analysten mit durchwachsenen Ratings

Die Plug Power-Aktie hat in diesem Jahr bisher ein Minus von 6,1 Prozent auf zuletzt 2 US-Dollar eingefahren. Allerdings wurde in den letzten drei Monaten ein Zuwachs von 75,44 Prozent verzeichnet. Auf der Analyseplattform TipRanks haben 15 Analysten ein Rating für die Plug Power-Aktie abgegeben. Das Echo ist dabei durchwachsen. Es gibt vier Kaufempfehlungen, neun Halteempfehlungen sowie zwei Verkaufsempfehlungen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 1,89 US-Dollar und damit 5,5 Prozent unter dem letzten Schlusskurs.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Plug Power-Aktie gestützt: Wachstum des Brennstoffzellenmarktes im Milliardenbereich erwartet

Bildquelle: Plug Power Inc.

Nachrichten zu Plug Power Inc.mehr Nachrichten

Analysen zu Plug Power Inc.mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Plug Power Inc. 1,78 10,73% Plug Power Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14.09.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 37
14.09.25 Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.09.25 KW 37: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.09.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.09.25 KW 37: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Nach Leitzinssenkung durch die Fed: ATX & DAX schließen deutlich fester -- US-Börsen legen letztlich zu -- Börsenhandel in Asien endet uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich mit Gewinnen. Am deutschen Aktienmarkt ging es ebenfalls deutlicher nach oben. Die Wall Street verbrachte den Donnerstagshandel auf positivem Terrain. In Asien ging es nach der Zinssenkung der Fed in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen