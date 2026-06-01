01.06.2026 03:00:39

Dell rivals Apple’s MacBook Neo with US$699 touch-screen XPS 13 laptop

[NEW YORK] Dell Technologies introduced a redesigned XPS 13 laptop, positioning the device as a direct answer to Apple’s popular MacBook Neo,...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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