03.06.2026 07:05:00

Der Bitcoin rutscht wieder ab: Kryptowährung unter 67.000 US-Dollar gefallen

Das US-Softwareunternehmen Strategy kauft seit Jahren umfangreich Bitcoin, jetzt wurden einige veräußert. Das hat den jüngsten Abverkauf offenbar befeuert.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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