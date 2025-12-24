Goldrekord 24.12.2025 17:50:39

Deshalb gibt der Euro zum Dollar etwas nach

Deshalb gibt der Euro zum Dollar etwas nach

Der Euro ist am Mittwoch unter 1,18 US-Dollar gesunken.

Zuletzt lag der Kurs der Gemeinschaftswährung Euro bei 1,1770 US-Dollar. Im asiatischen Handel war er noch zeitweise über 1,18 Dollar gehandelt worden. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1787 (Dienstag: 1,1786) fest.

Marktbewegende Konjunkturdaten gab es kaum. In den USA waren die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der abgelaufenen Woche überraschend gesunken. Während an den Aktienbörsen in den Vereinigten Staaten der Handel verkürzt stattfindet, blieben viele europäische Handelsplätze geschlossen.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,87290 (0,87290) britische Pfund, 183,83 (183,89) japanische Yen und 0,9284 (0,9287) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete zuletzt 4.466 Dollar. Das waren 20 Dollar weniger als am Vortag. Zuvor war der Preis vor dem Hintergrund der Spannungen zwischen Venezuela und den USA erstmals über 4.500 Dollar gesprungen und hatte bei knapp 4.526 Dollar ein Rekordhoch erreicht.

/he

NEW YORK (dpa-AFX)

Weitere Links:

Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 51
Bitcoin, Ethereum und Ripple: Diese Kryptowährung bietet Anlegern 2026 die größte Chancen
Tom Lees Krypto-Fahrplan: 250k für Bitcoin und 62k für Ether - Rekordmarken voraus?
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: OlegDoroshin / Shutterstock.com,elen_studio / Shutterstock.com,Africa Studio / Shutterstock.com,elen studio / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,178
0,0002
0,02
Japanischer Yen
183,46
-0,0765
-0,04
Britische Pfund
0,8713
-0,0008
-0,09
Schweizer Franken
0,9282
-0,0006
-0,07
Hongkong-Dollar
9,1572
-0,0015
-0,02
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 51: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 51
20.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.12.25 KW 51: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.12.25 KW 51: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Ruhe vor Weihnachten: ATX und DAX schlussendlich fester
Am Dienstag ging es am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt moderat aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen