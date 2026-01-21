21.01.2026 20:57:38

Devisen: Euro fällt unter 1,17 US-Dollar - Trump verschiebt Grönland-Strafzölle

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro ist am Mittwoch nach neuen Aussagen von Donald Trump zur Grönland-Frage unter Druck geraten. Der US-Präsident will seine Drohung von Strafzöllen gegen Deutschland und andere europäische Länder zum 1. Februar doch nicht wahr machen.

Zur Begründung verwies Trump in seinem Post auf der Plattform Truth Social darauf, dass basierend auf einem Treffen mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte ein Rahmen für eine zukünftige Vereinbarung über Grönland und die gesamte Arktisregion entstanden sei.

Im New Yorker Handel rutschte die europäische Gemeinschaftswährung daraufhin unter 1,17 Dollar und kostete zuletzt 1,1680 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1739 (Dienstag: 1,1728) Dollar festgesetzt, der Dollar damit 0,8518 (0,8526) Euro gekostet./ajx/he

Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1739
-0,0018
-0,15
Japanischer Yen
185,67
-0,5400
-0,29
Britische Pfund
0,8679
-0,0028
-0,32
Schweizer Franken
0,928
0,0001
0,01
Hongkong-Dollar
9,1536
-0,0123
-0,13
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3
17.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.01.26 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX etwas leichter -- DAX stabil -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckt, tendiert der deutsche Leitindex seitwärts. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen