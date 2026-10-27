27.10.2026 20:02:38

Devisen: Euro gibt zum US-Dollar nach

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Dienstag gefallen. Im New Yorker Handel kostete die Gemeinschaftswährung zuletzt 1,1135 US-Dollar. Er näherte sich damit dem tiefsten Stand seit Mai 2025, der vor knapp zwei Wochen mit 1,1113 Dollar erreicht worden war. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1150 (Montag: 1,1188) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8968 Euro.

Die Unsicherheit in Frankreich lastete auf dem Euro. In dem von Protesten und Ausschreitungen geplagten Nachbarland ist das Verbrauchervertrauen im Oktober auf den tiefsten Stand seit 2013 gefallen. Neben den Unruhen verunsicherten die hohe Inflation und die steigende Arbeitslosigkeit die französischen Verbraucher.

In den USA hingegen hat sich das vom Conference Board erhobene Verbrauchervertrauen im Oktober unerwartet aufgehellt. In erster Linie sei dies auf eine positivere Einschätzung der aktuellen und erwarteten Konjunkturlage zurückzuführen, sagte Senior Ökonom Fergus McCormick.

Im weiteren Wochenverlauf dürfte die Geldpolitik der großen Notenbanken den Markt bewegen. Am Mittwoch steht die Zinsentscheidung der US-Notenbank und am Donnerstag die der Europäischen Zentralbank an. Zinsänderungen werden dabei nicht erwartet./jsl/tih/he

Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1153
0,0023
0,20
Japanischer Yen
175,97
0,1600
0,09
Britische Pfund
0,8372
0,0006
0,07
Schweizer Franken
0,9233
0,0007
0,08
Hongkong-Dollar
8,7496
0,0192
0,22
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
24.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.10.26 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.10.26 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Fed legt Zinspause ein: US-Börsen beenden Handel im Plus -- ATX schlussendlich auf Richtungssuche -- DAX schließt höher -- Asiens Börsen letztlich freundlich - KOSPI stark
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex aufwärts tendierte. An der Wall Street griffen Anleger am Mittwoch zu. An den Börsen in Fernost ging es zur Wochenmitte aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen