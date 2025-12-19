|
19.12.2025 20:48:38
Devisen: Euro im US-Handel zurück auf Vortagesniveau
Der Kurs des Euro hat am Freitag seine bis zum US-Börsenstart erzielten Tagesgewinne rasch abgegeben und zuletzt bei 1,1719 US-Dollar auf Vortagesniveau notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Nachmittag auf 1,1712 (Donnerstag: 1,1719) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8538 (0,8533) Euro.
Konjunkturdaten aus Deutschland bewegten den Euro am Morgen kaum. Die Stimmung der Verbraucher hierzulande ist zum Jahresende so schlecht wie seit Monaten nicht mehr. Das Konsumklima der Nürnberger Forschungsinstitute GfK und NIM prognostiziert für Januar im Vergleich zum Vormonat einen deutlichen Rückgang von 3,5 Zählern auf minus 26,9 Punkte. Unterdessen sanken die Erzeugerpreise etwas stärker als erwartet weiter.
NEW YORK (dpa-AFX)
