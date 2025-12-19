19.12.2025 20:48:38

Devisen: Euro im US-Handel zurück auf Vortagesniveau

Der Kurs des Euro hat am Freitag seine bis zum US-Börsenstart erzielten Tagesgewinne rasch abgegeben und zuletzt bei 1,1719 US-Dollar auf Vortagesniveau notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Nachmittag auf 1,1712 (Donnerstag: 1,1719) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8538 (0,8533) Euro.

Konjunkturdaten aus Deutschland bewegten den Euro am Morgen kaum. Die Stimmung der Verbraucher hierzulande ist zum Jahresende so schlecht wie seit Monaten nicht mehr. Das Konsumklima der Nürnberger Forschungsinstitute GfK und NIM prognostiziert für Januar im Vergleich zum Vormonat einen deutlichen Rückgang von 3,5 Zählern auf minus 26,9 Punkte. Unterdessen sanken die Erzeugerpreise etwas stärker als erwartet weiter.

NEW YORK (dpa-AFX)

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1716
-0,0010
-0,09
Japanischer Yen
184,6117
2,2117
1,21
Britische Pfund
0,8752
-0,0011
-0,12
Schweizer Franken
0,9315
0,0002
0,02
Hongkong-Dollar
9,1152
-0,0094
-0,10
Währungsrechner
mehr

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen in der Gewinnzone -- ATX beendet Handel auf Rekordhoch -- DAX geht fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichneten zum Wochenende Gewinne. Die Wall Street legte kräftig zu. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

