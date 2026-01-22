22.01.2026 20:53:38

Devisen: Euro legt im US-Handel weiter leicht zu

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Donnerstag im US-Handel seine leichten Gewinne ausgebaut. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1744 US-Dollar gehandelt. Im frühen europäischen Handel hatte der Euro noch unter 1,17 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1706 (Mittwoch: 1,1739) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8542 (0,8518) Euro.

Die Kehrtwende des US-Präsidenten Donald Trump im Streit um Grönland mit einer allgemein freundlichen Stimmung an den Finanzmärkten gab dem Devisenmarkt keine neue Richtung. Die im europäischen Nachmittagshandel veröffentlichten US-Konjunkturdaten bewegten den Devisenmarkt ebenfalls kaum./he

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1823
0,0067
0,57
Japanischer Yen
184,1726
-2,0374
-1,09
Britische Pfund
0,8672
-0,0035
-0,41
Schweizer Franken
0,9225
-0,0054
-0,58
Hongkong-Dollar
9,2178
0,0519
0,57
Währungsrechner
mehr

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen zum Handelsende uneins -- ATX schließt leichter -- DAX schlussendlich höher -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckte, tendierte der deutsche Leitindex leicht aufwärts. Der Dow zeigte sich im Freitagshandel mit Verlusten. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

