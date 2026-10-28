28.10.2026 16:39:38

Devisen: Euro zum US-Dollar vor US-Zinsentscheid stabil

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank kaum bewegt. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 1,1135 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1133 (Dienstag: 1,1150) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8982 (0,8968) Euro.

Marktbewegende Konjunkturdaten wurden im Tagesverlauf nicht veröffentlicht. Die Märkte warten auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed und die Pressekonferenz des Vorsitzenden Kevin Warsh. "Die Zinsen dürften unverändert bleiben und wenn Kevin Warsh seiner Linie treu bleibt, dürften auch in der Pressekonferenz nur wenig bis gar keine Hinweise auf den Dezember versteckt sein", schreibt Commerzbank-Devisenexperte Volkmar Baur. "Der Markt erwartet einen Zinsanstieg im Dezember und zwei weitere im kommenden Jahr."

Die EZB wird am Donnerstag ihre Zinsentscheidung veröffentlichen. Auch hier wird keine Änderung des Leitzinses erwartet und Volkswirte erwarten überwiegend im Dezember eine Anhebung. Hier dürfte insbesondere die schwierige Lage am französischen Anleihemarkt im Blick der Märkte stehen.

Daten zum privaten Konsum in Deutschland bewegten den Euro nicht. Der Indikator von GfK und NIM verschlechterte sich ein wenig. Volkswirte hatten hingegen eine leichte Verbesserung der Konsumstimmung erwartet.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,83785 (0,83658) britische Pfund, 175,86 (175,97) japanische Yen und 0,9247 (0,9239) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete zuletzt 4.041 Dollar. Das waren rund 18 Dollar weniger als am Vortag./jsl/jha/

Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1164
0,0011
0,10
Japanischer Yen
176,2815
0,3115
0,18
Britische Pfund
0,8354
-0,0017
-0,21
Schweizer Franken
0,9223
-0,0010
-0,11
Hongkong-Dollar
8,7581
0,0088
0,10
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
24.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.10.26 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.10.26 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Nach EZB-Zinsentscheid: ATX schließt höher -- DAX schlussendlich über 26.000-Marke -- Asiens Börsen geben letztlich mehrheitlich ab - Nikkei stark
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich im Handel am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt notierte ebenso in der Gewinnzone. Die US-Börsen bewegen sich in der Verlustzone. An den Börsen in Fernost ging es am Donnerstag uneinheitlich zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen