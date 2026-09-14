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14.09.2026 16:09:38
Devisen: Eurokurs gefallen - EZB-Referenzkurs: 1,1551 US-Dollar
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Montag gefallen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1551 (Freitag: 1,1592) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8757 (0,8626) Euro.
Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,85598 (0,85815) britische Pfund, 178,52 (178,56) japanische Yen und 09,431 (0,9451) Schweizer Franken fest./yyzz/DP/jsl
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Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
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1,1553
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-0,0045
|
|
-0,39
|Japanischer Yen
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178,225
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0,2150
|
|
0,12
|Britische Pfund
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0,8554
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-0,0021
|
|
-0,24
|Schweizer Franken
|
0,9439
|
-0,0032
|
|
-0,33
|Hongkong-Dollar
|
9,0613
|
-0,0351
|
|
-0,39
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