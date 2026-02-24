24.02.2026 16:26:38

Devisen: Eurokurs gefallen - EZB-Referenzkurs: 1,1777 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Dienstag gefallen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1777 (Montag: 1,1784) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8491 (0,8486) Euro.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,87310 (0,87340) britische Pfund, 183,53 (182,44) japanische Yen und 0,9120 (0,9145) Schweizer Franken fest./yyzz/DP/jsl

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1783
-0,0005
-0,04
Japanischer Yen
183,51
1,2700
0,70
Britische Pfund
0,8721
-0,0016
-0,18
Schweizer Franken
0,9111
-0,0015
-0,16
Hongkong-Dollar
9,2167
0,0002
0,00
Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich tiefrot -- DAX schließt kaum verändert -- Wall Street sehr stark -- Asiens Börsen gehen uneinheitlich aus dem Handel
Der heimische Aktienmarkt gab am Dienstag kräftig nach. Der deutsche Leitindex ging nahezu unverändert aus dem Handel. Die US-Börsen befinden sich im Plus. Die asiatischen Börse schlugen am Dienstag unterschiedliche Richtungen ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

