Devisen: Eurokurs gefallen - EZB-Referenzkurs: 1,1840 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Montag gefallen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1840 (Freitag: 1,1919) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8445 (0,8389) Euro.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86580 (0,86620) britische Pfund, 183,59 (183,59) japanische Yen und 0,9199 (0,9157) Schweizer Franken fest./yyzz/DP/jsl

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1804
-0,0047
-0,39
Japanischer Yen
183,59
-0,5500
-0,30
Britische Pfund
0,8647
-0,0015
-0,18
Schweizer Franken
0,9205
0,0043
0,47
Hongkong-Dollar
9,2211
-0,0361
-0,39
Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schließen deutlich fester -- Asiens Börsen rutschen am Montag letztlich ab
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt tendierten zu Monatsbeginn zu kräftigen Gewinnen. Der Dow zeigt sich am Montag in Grün. In Fernost ging es zum Wochenstart deutlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

