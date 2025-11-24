24.11.2025 16:17:38

Devisen: Eurokurs gestiegen - EZB-Referenzkurs: 1,1544 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Montag gestiegen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1544 (Freitag: 1,1520) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8662 (0,8680) Euro.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,88040 (0,88030) britische Pfund, 181,22 (180,56) japanische Yen und 0,9324 (0,9289) Schweizer Franken fest./yyzz/DP/jsl

Börse aktuell - Live Ticker

Dow fester -- ATX und DAX höher -- Asiens Börsen am Montag letztlich fester -- Feiertag in Japan
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchen im Montagshandel kräftige Zuschläge. Der US-Leitindex zieht an. In Fernost waren zum Wochenbeginn Gewinne zu erkennen.
