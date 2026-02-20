20.02.2026 16:12:38

Devisen: Eurokurs gestiegen - EZB-Referenzkurs: 1,1767 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Freitag gestiegen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1767 (Donnerstag: 1,1753) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8498 (0,8508) Euro.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,87280 (0,87380) britische Pfund, 182,63 (182,05) japanische Yen und 0,9132 (0,9119) Schweizer Franken fest./yyzz/DP/jsl

Börse aktuell - Live Ticker

ATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus --Wall Street schließt fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende in Grün. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.
