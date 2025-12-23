23.12.2025 17:18:38

Devisen: Eurokurs gestiegen - EZB-Referenzkurs: 1,1786 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Dienstag gestiegen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1786 (Montag: 1,1745) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8485 (0,8514) Euro.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,87290 (0,87420) britische Pfund, 183,89 (184,77) japanische Yen und 0,9287 (0,9316) Schweizer Franken fest./yyzz/DP/jsl

Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,179
0,0028
0,24
Japanischer Yen
184,209
-0,4310
-0,23
Britische Pfund
0,8736
-0,0001
-0,01
Schweizer Franken
0,929
-0,0024
-0,26
Hongkong-Dollar
9,1696
0,0196
0,21
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 51: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 51
20.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.12.25 KW 51: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.12.25 KW 51: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Ruhe vor Weihnachten: ATX und DAX schlussendlich fester -- Wall Street freundlich Börsen in Fernost schließen verhalten
Am Dienstag ging es am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt moderat aufwärts. Der Dow zieht am Dienstag etwas an. Daneben machten auch die asiatischen Indizes überwiegend keine großen Schritte.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen