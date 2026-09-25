25.09.2026 21:03:38

Devisen: Eurokurs hält leichten Vorsprung zum US-Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Freitag im US-Handel seinen moderaten Anstieg zum US-Dollar aus dem europäischen Geschäft gehalten. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1401 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1403 (Donnerstag: 1,1367) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8769 (0,8797) Euro./edh/nas

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