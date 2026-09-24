Devisen: Eurokurs relativ stabil zum US-Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Donnerstag auch im US-Handel weitgehend behauptet. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1370 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs am Nachmittag auf 1,1367 (Mittwoch: 1,1411) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8797 (0,8763) Euro.

Belastet wurde der Euro zuletzt von der Kursstärke des US-Dollar, der von Spekulationen auf eine weitere Zinserhöhung durch die US-Notenbank Fed gestützt wurde. Vor allem der jüngste Anstieg der Ölpreise schürte am Devisenmarkt Inflationssorgen und damit die Erwartung an einen erneuten Zinsschritt, nachdem die Fed die Leitzinsen bereits in der vergangenen Woche angehoben hatte./jkr/edh/nas