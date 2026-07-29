29.07.2026 21:01:38

Devisen: Eurokurs zieht nach US-Zinsentscheidung an

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro ist am Mittwoch nach dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed gefragt. Im New Yorker Handel zog der Kurs zuletzt auf 1,1450 Euro an und erreichte so das höchste Niveau seit mehr als einer Woche. Vor dem Zinsentscheid hatte die Europäische Zentralbank den Referenzkurs auf 1,1380 (Dienstag: 1,1367) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8787 (0,8797) Euro.

Das Interesse der Devisenanleger galt zuletzt ganz der Zinsentscheidung in den Vereinigten Staaten. Die Fed lässt den Leitzins wie erwartet ein weiteres Mal unverändert. Allerdings fiel die Entscheidung nicht einstimmig, was Marktbeobachter in ersten Kommentaren hervorhoben. "3 Gegenstimmen zeigen, dass eine Zinserhöhung innerhalb der FED offensichtlich kontrovers diskutiert wurde", schrieb Thomas Altmann von QC Partners. Damit bleibe eine Zinserhöhung im September im Bereich des Möglichen.

Zuvor war die zuletzt aufgekommene Hoffnung, dass im Iran-Krieg wieder über eine Lösung verhandelt werden könnte, von neuen Angriffen überschattet worden. Wenige Tage nach dem vorläufigen Stopp der US-Angriffe auf Ziele im Iran haben Teherans Streitkräfte US-Ziele in der Region angegriffen. US-Präsident Donald Trump kündigte umgehend Vergeltung an. Dies trieb am Mittwoch die Ölpreise erneut in die Höhe./tih/he

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