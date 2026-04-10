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Devisen im Blick 10.04.2026 18:04:00

Devisen im Wartemodus: Euro steigt

Devisen im Wartemodus: Euro steigt

Der Euro hat am Freitag zugelegt.

Am Nachmittag wurde die europäische Gemeinschaftswährung bei 1,1733 US-Dollar gehandelt. Am Morgen hatte der Euro noch unter 1,17 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1711 (Donnerstag: 1,1685) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8538 (0,8557) Euro.

Nach Beginn einer zweiwöchigen Waffenruhe im Iran-Krieg soll es ab diesem Freitag in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad direkte Gespräche zwischen den USA und dem Iran geben. Ziel ist eine Beendigung des Kriegs, der mit Angriffen der USA und Israels auf den Iran Ende Februar begonnen hatte.

Vor seiner Abreise zu Verhandlungen Pakistan hat US-Vizepräsident JD Vance Teheran dazu ermahnt, die Gespräche mit den Vereinigten Staaten ernst zu nehmen. Wie US-Präsident Donald Trump verdeutlicht habe, sei man bereit, den Iranern die Hand zu reichen, wenn diese bereit seien, in gutem Glauben zu verhandeln, sagte Vance vor Journalisten. Man werde sich bemühen gute Verhandlungen zu führen.

Der Euro profitierte von der Hoffnung auf eine dauerhafte Öffnung der Straße von Hormus und sinkende Rohölpreise. Die gestiegenen Ölpreise hatten immer wieder den Euro belastet. Die USA als Rohölförderland sind wirtschaftlich weniger hart betroffen. Zudem wird der Dollar als sicherer Hafen gesucht.

Die am Nachmittag veröffentlichten US-Konjunkturdaten belasteten tendenziell den Dollar. Die Inflationsrate in den USA ist zwar angesichts deutlich gestiegener Energiepreise im März deutlich gestiegen. Die Jahresrate blieb mit 3,3 Prozent aber leicht hinter den Erwartungen zurück. Ökonomen gehen davon aus, dass die US-Notenbank Fed zunächst einmal die weitere Entwicklung beobachten wird und die Leitzinsen noch nicht anheben wird. Das von der Universität von Michigan erhobene Konsumklima war auf ein Rekordtief gefallen.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,87105 (0,87053) britische Pfund, 186,43 (185,70) japanische Yen und 0,9241 (0,9240) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete zuletzt 4.764 Dollar. Das waren rund ein Dollar weniger als am Vortag.

/stw/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

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Bildquelle: Patryk Kosmider / Shutterstock.com

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