Dogecoin: So lukrativ wäre ein Investment von vor 5 Jahren gewesen
Am 09.12.2020 kostete Dogecoin 0,003170 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3 154 574,13 DOGE im Portfolio. Da sich der Kurs von DOGE-USD gestern auf 0,1482 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 467 419,40 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 4 574,19 Prozent.
Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,1358 USD und wurde am 01.12.2025 erreicht. Am 17.01.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,4151 USD.
