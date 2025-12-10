Dogecoin: So lukrativ wäre ein Investment von vor 5 Jahren gewesen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Investment in Dogecoin verdienen können.

Am 09.12.2020 kostete Dogecoin 0,003170 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3 154 574,13 DOGE im Portfolio. Da sich der Kurs von DOGE-USD gestern auf 0,1482 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 467 419,40 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 4 574,19 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,1358 USD und wurde am 01.12.2025 erreicht. Am 17.01.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,4151 USD.

Redaktion finanzen.net