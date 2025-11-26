Anlage im Blick 26.11.2025 19:43:13

Dogecoin: Wie viel Verlust eine Investition von vor 1 Jahr bedeutet hätte

Dogecoin: Wie viel Verlust eine Investition von vor 1 Jahr bedeutet hätte

Vor Jahren in Dogecoin investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Am 25.11.2024 kostete Dogecoin 0,3929 USD. Bei einem Investment von 100 USD in DOGE zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 254,52 Dogecoin. Da sich der Wert eines Coins am 25.11.2025 auf 0,1531 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 38,97 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 61,03 Prozent verringert.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 21.11.2025 bei 0,1403 USD. Bei 0,4673 USD erreichte der Coin am 08.12.2024 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s zum Währungsrechner
Realtime-Kurse für Devisen
Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: CKA / shutterstock.com,Virrage Images / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1598
0,0000
0,00
Japanischer Yen
181,24
0,0100
0,01
Britische Pfund
0,8761
0,0001
0,01
Schweizer Franken
0,9334
-0,0001
-0,01
Hongkong-Dollar
9,0207
0,0004
0,00
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

27.11.25 NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: Auf diese 10 US-Aktien setzt die Zurich Insurance Group im dritten Quartal 2025
26.11.25 Icahns Depot: Diese Aktien standen im 3. Quartal im Fokus
24.11.25 Bridgewaters Depot-Umbau im dritten Quartal: Diese Aktien rückten neben Microsoft, NVIDIA & Co. in den Fokus
23.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 47
23.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 47: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Keine Impulse aus den USA: ATX schließt nach Rekordhoch tiefer -- DAX behauptet sich -- US-Börsen bleiben wegen "Thanksgiving" geschlossen -- Asiens Börsen schlussendlich höher
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag schwächer. Am deutschen Aktienmarkt war unterdessen eine moderate Fortsetzung der Erholungsbewegung zu sehen. An den US-Börsen wurde aufgrund eines Feiertages am Donnerstag nicht gehandelt. In Fernost dominierten die Käufer das Bild.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen