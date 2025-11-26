|Anlage im Blick
|
26.11.2025 19:43:13
Dogecoin: Wie viel Verlust eine Investition von vor 1 Jahr bedeutet hätte
Am 25.11.2024 kostete Dogecoin 0,3929 USD. Bei einem Investment von 100 USD in DOGE zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 254,52 Dogecoin. Da sich der Wert eines Coins am 25.11.2025 auf 0,1531 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 38,97 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 61,03 Prozent verringert.
Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 21.11.2025 bei 0,1403 USD. Bei 0,4673 USD erreichte der Coin am 08.12.2024 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: CKA / shutterstock.com,Virrage Images / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1598
|
0,0000
|
|
0,00
|Japanischer Yen
|
181,24
|
0,0100
|
|
0,01
|Britische Pfund
|
0,8761
|
0,0001
|
|
0,01
|Schweizer Franken
|
0,9334
|
-0,0001
|
|
-0,01
|Hongkong-Dollar
|
9,0207
|
0,0004
|
|
0,00
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKeine Impulse aus den USA: ATX schließt nach Rekordhoch tiefer -- DAX behauptet sich -- US-Börsen bleiben wegen "Thanksgiving" geschlossen -- Asiens Börsen schlussendlich höher
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag schwächer. Am deutschen Aktienmarkt war unterdessen eine moderate Fortsetzung der Erholungsbewegung zu sehen. An den US-Börsen wurde aufgrund eines Feiertages am Donnerstag nicht gehandelt. In Fernost dominierten die Käufer das Bild.