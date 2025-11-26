Dogecoin: Wie viel Verlust eine Investition von vor 1 Jahr bedeutet hätte

Am 25.11.2024 kostete Dogecoin 0,3929 USD. Bei einem Investment von 100 USD in DOGE zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 254,52 Dogecoin. Da sich der Wert eines Coins am 25.11.2025 auf 0,1531 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 38,97 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 61,03 Prozent verringert.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 21.11.2025 bei 0,1403 USD. Bei 0,4673 USD erreichte der Coin am 08.12.2024 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net