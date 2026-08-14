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14.08.2026 12:33:00
Down 62% From Its Highs, Is Ethereum a Buy Right Now?
Last August, Ethereum (CRYPTO: ETH) reached an all-time high of nearly $5,000. Investors were excited, and some analysts were predicting it could surpass $10,000 by the end of the year.Instead, it went into free fall and sits at about $1,900 at the time of this writing (Aug. 11). The entire crypto market is experiencing a downturn, so this isn't unique to Ethereum. But is this a buying opportunity, or are you better off staying away for now?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Börse aktuell - Live TickerATX geht stabil ins Wochenende -- DAX beendet Handel im Plus -- US-Börsen zur Schlussglocke in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. An der Wall Street ging es etwas runter. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.