06.02.2026 10:00:00
Down Almost 50% From Its All-Time High, Is Bitcoin Still a Buy?
It's easy for crypto investors to be down on Bitcoin (CRYPTO: BTC) right now. The world's most popular cryptocurrency is down almost 50% from its all-time high of $126,000 from just a few months ago.Adding insult to injury, the price of gold continues to skyrocket, leading many to question the digital gold investment thesis for Bitcoin. But I'm going to take a contrarian stance right now and predict that the crypto is going to turn things around soon. It's still a buy, and here is why.Admittedly, gold is having a moment right now. It's up more than 70% during the past 12 months and recently traded above $5,000 per ounce. That's heady stuff.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
