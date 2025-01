Eric Trump setzt auf Bitcoin: USA wird "Krypto-Supermacht"?

• Eric Trump bullish für Bitcoin & Co.• USA werden zur Krypto-Supermacht unter Donald Trump• "Klarer Fahrplan" für "veraltetes", traditionelles Bankensystem nötig

Dem Bitcoin kommt in jüngster Vergangenheit wieder vermehrte Aufmerksamkeit zu - nicht zuletzt auch dank des neuen US-Präsidenten Donald Trump. Dieser wolle "Amerika nach seiner Rückkehr ins Weiße Haus zur Krypto-Hauptstadt der Welt" machen, betonte sein Sohn Eric Trump im Gespräch mit Dan Murphy von CNBC in Abu Dhabi im Rahmen der Bitcoin MENA-Konferenz letzten Monat, währenddessen er sich zuversichtlich in Bezug auf Bitcoin und Kryptowährungen im Allgemeinen zeigte.

Bitcoin klettert

Seit einiger Zeit geht es für den Bitcoin immer wieder stark nach oben. Im Dezember kämpfte er mit der 100.000 US-Dollar-Hürde, bevor er diesen mit Spannung erwarteten Meilenstein dann endlich erreichen konnte. Sein Allzeithoch erklomm er am 17. Dezember 2024 bei rund 108.268 US-Dollar. Insgesamt konnte die nach wie vor größte Kryptowährung im vergangenen Jahr um rund 120 Prozent nach oben klettern.

USA als Krypto-Supermacht

Eric Trump, Executive Vice President der Trump Organization, gab sich gegenüber CNBC weiterhin bullish - er sei "schon seit langer Zeit ein großer Krypto-Fan". Und unter der Präsidentschaft seines Vaters dürften Bitcoin, Ethereum & Co. auch künftig eine wichtige Rolle spielen. Demnach könnten "vernünftige" Regulierungsrichtlinien dazu beitragen, die USA zu einer Krypto-Supermacht zu machen, meint Eric Trump. "Ich unterstütze das voll und ganz. Mein Vater unterstützt das voll und ganz. Unsere Familie, wissen Sie, befürwortet es voll und ganz. Wir glauben an DeFi... Wir glauben, das ist der beste Weg der Zukunft. Und noch einmal, Amerika, wissen Sie, sollte besser vorangehen, sonst werden wir viel hinter uns lassen", so der Sohn des US-Präsidenten weiter gegenüber Dan Murphy von CNBC.

"Klarer Fahrplan"

Im Gespräch ging es auch darum, ob es Regulierungs- bzw. Deregulierungsmaßnahmen unter Donald Trump geben werde. Eric Trump kritisierte das traditionelle Bankensystem, nannte es "veraltet". "Die Leute in der Kryptobranche sind frustriert, dass noch nie jemand einen vernünftigen Plan zur Regulierung einer Branche ausgearbeitet hat. Sie sind mit Regulierung einverstanden, aber sie wollen nur Richtlinien, und das haben sie gesagt", erklärte Eric Trump. Unter seinem Vater werde es einen "klaren Fahrplan" geben, dem die restliche Welt "hoffentlich" folgen werde. Außerdem ergänzte er: "Hoffentlich können wir mit gutem Beispiel vorangehen, denn das sollten wir als Amerikaner tun. Und hoffentlich sind wir wirklich die Krypto-Supermacht der Welt".

Bei der politischen Agenda seines Vaters werde auch Tesla-Chef Elon Musk eine "große" Rolle spielen, betonte Eric Trump und beschrieb Musk als "den modernen Albert Einstein", wie CNBC zitiert. Es gehe um Effizienz, eine produktive Gesellschaft, echte Innovationen: "Lassen Sie die Unternehmen florieren, lassen Sie den Kapitalismus arbeiten, lassen Sie die größte Demokratie der Welt tun, was sie tut". Um dies zu erreichen, werde Elon Musk unterstützen. Die Welt stehe erst am "Anfang einer Finanzrevolution". "Sie werden den kryptofreundlichsten Präsidenten der amerikanischen Geschichte haben", zeigte sich Eric Trump auf der MENA-Konferenz zuversichtlich.

Redaktion finanzen.at