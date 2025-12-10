|Devisen im Blick
|
10.12.2025 21:14:00
Euro nach US-Zinssitzung kaum beeindruckt
Die Fed senkt zum dritten Mal in diesem Jahr den Leitzins. Der Zentralbankrat setzte das Zinsniveau um 0,25 Prozentpunkte herab. Die Risiken für die Beschäftigung hätten in den vergangenen Monaten zugenommen, hieß es von der Fed. Gleichzeitig ist die Inflation hartnäckig. Eine Mehrheit von Volkswirten hatte eine Zinssenkung erwartet.
"Die amerikanische Notenbank setzt ihren Fokus wie schon bei der Zinssenkung im Oktober auf die Stärkung des Arbeitsmarktes, der weiterhin Schwächetendenzen zeigt", schrieb Michael Heise, Chefökonom des Vermögensverwalters HQ Trust. Bei verhältnismäßig hoher Inflation und einem anfälligen Arbeitsmarkt werde die Entscheidungsfindung der Fed auch im Jahre 2026 einer Gratwanderung gleichen.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,176
|
0,0068
|
|
0,59
|Japanischer Yen
|
182,46
|
0,0800
|
|
0,04
|Britische Pfund
|
0,8761
|
0,0022
|
|
0,25
|Schweizer Franken
|
0,9323
|
-0,0031
|
|
-0,34
|Hongkong-Dollar
|
9,1514
|
0,0551
|
|
0,61
