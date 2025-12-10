Euro - Hongkong-Dollar

9,1514
 HKD
0,0551
0,61 %
Devisen im Blick 10.12.2025 21:14:00

Euro nach US-Zinssitzung kaum beeindruckt

Der Kurs des Euro hat am Mittwoch nur leicht von der Zinssenkung der US-Notenbank Fed profitiert.

Zunächst stieg die Gemeinschaftswährung Euro auf das Tageshoch von 1,1680 US-Dollar. Anschließend gab der Euro die Gewinne aber teilweise wieder ab und notierte zuletzt mit 1,1660 Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1634 Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8595 Euro gekostet.

Die Fed senkt zum dritten Mal in diesem Jahr den Leitzins. Der Zentralbankrat setzte das Zinsniveau um 0,25 Prozentpunkte herab. Die Risiken für die Beschäftigung hätten in den vergangenen Monaten zugenommen, hieß es von der Fed. Gleichzeitig ist die Inflation hartnäckig. Eine Mehrheit von Volkswirten hatte eine Zinssenkung erwartet.

"Die amerikanische Notenbank setzt ihren Fokus wie schon bei der Zinssenkung im Oktober auf die Stärkung des Arbeitsmarktes, der weiterhin Schwächetendenzen zeigt", schrieb Michael Heise, Chefökonom des Vermögensverwalters HQ Trust. Bei verhältnismäßig hoher Inflation und einem anfälligen Arbeitsmarkt werde die Entscheidungsfindung der Fed auch im Jahre 2026 einer Gratwanderung gleichen.

Bildquelle: Nomad_Soul / Shutterstock.com,LiliGraphie / Shutterstock.com

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,176
0,0068
0,59
Japanischer Yen
182,46
0,0800
0,04
Britische Pfund
0,8761
0,0022
0,25
Schweizer Franken
0,9323
-0,0031
-0,34
Hongkong-Dollar
9,1514
0,0551
0,61
