|Devisen im Blick
|
09.11.2026 20:48:00
Euro profitiert von fallenden Ölpreisen
Zuletzt notierte die Gemeinschaftswährung zu 1,1220 Dollar. Im späten europäischen Währungsgeschäft waren es etwa 1,12 Dollar.
Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1193 (Freitag: 1,1165) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8934 (0,8956) Euro gekostet.
Gestützt wurde der Euro durch die deutlich gefallenen Ölpreise. Die USA sind im Gegensatz zu Europa ein wichtiges Ölförderland und der Dollar profitiert daher nicht von einem sinkenden Ölpreis. Zudem wird Rohöl in US-Dollar gehandelt. Die Nachfrage nach Dollar geht also bei einem sinkenden Preis zurück. Die Hoffnung auf eine diplomatische Lösung im Iran-Krieg belastet den Dollar zusätzlich, da er weniger als sicherer Hafen gesucht wird.
/bek/mis
NEW YORK (dpa-AFX)
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: Maryna Pleshkun / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1224
|
0,0080
|
|
0,72
|Japanischer Yen
|
177,2016
|
0,6716
|
|
0,38
|Britische Pfund
|
0,8348
|
0,0002
|
|
0,02
|Schweizer Franken
|
0,9196
|
0,0055
|
|
0,60
|Hongkong-Dollar
|
8,8009
|
0,0666
|
|
0,76
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow schlussendlich deutlich fester -- ATX und DAX legen letztlich zu -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt und der deutsche Leitindex zogen zum Wochenstart deutlich an. Auch der Dow zeigte sich sehr freundlich. Die Börsen in Asien legten am Montag mehrheitlich zu.