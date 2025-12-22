|Devisen im Blick
|
22.12.2025 10:10:39
Euro steigt zum Dollar - das steckt dahinter
Die europäische Gemeinschaftswährung Euro kostete am Morgen 1,1738 US-Dollar. Im frühen Handel hatte der Euro nur leicht über 1,17 Dollar notiert.
Händler verwiesen auf ein deutlich gesunkenes Handelsvolumen vor den Weihnachtsfeiertagen. Dem Handel fehlte es zum Start der Weihnachtswoche an Impulsen.
Weder in der Eurozone noch in den USA werden im weiteren Handelsverlauf wichtige Konjunkturdaten veröffentlicht.
In den USA stehen allerdings am Dienstag noch einige Zahlen an, die Aufschluss über die Entwicklung der Wirtschaft geben könnten.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1734
|
0,0018
|
|
0,15
|Japanischer Yen
|
184,667
|
0,2070
|
|
0,11
|Britische Pfund
|
0,8733
|
-0,0020
|
|
-0,23
|Schweizer Franken
|
0,931
|
-0,0006
|
|
-0,07
|Hongkong-Dollar
|
9,1271
|
0,0112
|
|
0,12