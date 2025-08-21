|Wirtschaftsdaten im Blick
|
21.08.2025 21:25:00
Eurokurs bewegt sich kaum - das steckt dahinter
Die europäische Gemeinschaftswährung Euro, die bereits zum Börsenauftakt an der Wall Street nachgegeben hatte, kostete zuletzt 1,1609 US-Dollar. Am Mittag waren es noch 1,1663 Dollar gewesen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1639 (Mittwoch: 1,1651) Dollar fest.
Überraschend gute Daten aus der US-Industrie hatten den Dollar gestützt: Der S&P-Einkaufsmanagerindex für die Industrie war im August unerwartet gestiegen. Er signalisiert jetzt wieder ein wirtschaftliches Wachstum. Im Dienstleistungssektor trübte sich die Stimmung zwar etwas ein - aber nicht so deutlich wie erwartet. Hinzu kamen überraschend gute Daten vom US-Immobilienmarkt.
/ck/he
NEW YORK (dpa-AFX)
