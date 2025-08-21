Euro - Hongkong-Dollar

9,0695
 HKD
-0,0328
-0,36 %
Wirtschaftsdaten im Blick 21.08.2025 21:25:00

Eurokurs bewegt sich kaum - das steckt dahinter

Der Euro hat sich am Donnerstag im späten US-Handel nur wenig bewegt.

Die europäische Gemeinschaftswährung Euro, die bereits zum Börsenauftakt an der Wall Street nachgegeben hatte, kostete zuletzt 1,1609 US-Dollar. Am Mittag waren es noch 1,1663 Dollar gewesen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1639 (Mittwoch: 1,1651) Dollar fest.

Überraschend gute Daten aus der US-Industrie hatten den Dollar gestützt: Der S&P-Einkaufsmanagerindex für die Industrie war im August unerwartet gestiegen. Er signalisiert jetzt wieder ein wirtschaftliches Wachstum. Im Dienstleistungssektor trübte sich die Stimmung zwar etwas ein - aber nicht so deutlich wie erwartet. Hinzu kamen überraschend gute Daten vom US-Immobilienmarkt.

/ck/he

NEW YORK (dpa-AFX)

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1607
-0,0045
-0,38
Japanischer Yen
172,22
0,5617
0,33
Britische Pfund
0,8653
-0,0005
-0,06
Schweizer Franken
0,9387
0,0018
0,19
Hongkong-Dollar
9,0695
-0,0328
-0,36
