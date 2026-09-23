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23.09.2026 16:11:38
EXCLUSIVE: Bitcoin ETF Inflows Are Back, But Watch This Signal Before Calling It A Bull Run
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Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
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1,1367
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-0,0017
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-0,15
|Japanischer Yen
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180,58
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0,3700
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0,21
|Britische Pfund
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0,8598
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0,0002
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0,02
|Schweizer Franken
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0,941
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0,0013
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0,14
|Hongkong-Dollar
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8,9155
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-0,0155
|
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-0,17