|
10.11.2025 14:19:21
Germany's NSU neo-Nazi trial: Accomplice faces justice
A court in Dresden has begun hearing the case against a suspected member of the neo-Nazi NSU terror group. Susann E. stands accused of lending her identity to convicted NSU terrorist Beate Zschäpe, among other charges.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,158
|
-0,0007
|
|
-0,06
|Japanischer Yen
|
179,19
|
0,6800
|
|
0,38
|Britische Pfund
|
0,8821
|
0,0012
|
|
0,14
|Schweizer Franken
|
0,925
|
-0,0024
|
|
-0,25
|Hongkong-Dollar
|
8,9971
|
-0,0060
|
|
-0,07
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEnde des US-Shutdowns in Sicht: ATX mit Rückenwind -- DAX erneut mit Gewinnen -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich höher
Am heimischen Aktienmarkt sind Gewinne zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich ebenfalls mit Aufschlägen. In Fernost ging es mehrheitlich leicht aufwärts.