03.08.2026 15:36:32

Hacker leeren Tausende «sichere» Bitcoin-Wallets

Sie galten als besonders sicher, doch nun ist es Hackern gelungen, «Cold-Storage Wallets» zu knacken und damit umgerechnet mehr als 110 Millionen Dollar abzuziehen. Das Problem geht auf ein «Firmware»-Update von Frühling 2021 zurück. Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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