|
03.08.2026 15:36:32
Hacker leeren Tausende «sichere» Bitcoin-Wallets
Sie galten als besonders sicher, doch nun ist es Hackern gelungen, «Cold-Storage Wallets» zu knacken und damit umgerechnet mehr als 110 Millionen Dollar abzuziehen. Das Problem geht auf ein «Firmware»-Update von Frühling 2021 zurück. Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1516
|
-0,0032
|
|
-0,28
|Japanischer Yen
|
180,2595
|
-1,6305
|
|
-0,90
|Britische Pfund
|
0,8563
|
0,0000
|
|
0,00
|Schweizer Franken
|
0,9324
|
0,0015
|
|
0,16
|Hongkong-Dollar
|
9,0314
|
-0,0215
|
|
-0,24
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX legt deutlich zu -- DAX knackt erstmals 26.000-Punkte-Marke -- US-Börsen steigen -- Asiens Börsen letztlich überwiegend in Rot - KOSPI bricht ein
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichnen am Montag Gewinne. Die US-Börsen zeigen sich zum Wochenstart stärker. Die Börsen in Fernost tendierten am Montag mehrheitlich tiefer.