Wertentwicklung im Blick 10.12.2025 19:43:13

Hätte sich eine Anlage in Tether von vor 5 Jahren gerechnet?

Hätte sich eine Anlage in Tether von vor 5 Jahren gerechnet?

Wer vor Jahren in Tether investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Tether kostete am 09.12.2020 1,000 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 9 996,89 USDT im Depot. Mit dem USDT-USD-Kurs vom 09.12.2025 gerechnet (1,000 USD), wäre das Investment nun 9 999,32 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 0,01 Prozent verringert.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 01.01.2025 bei 0,9978 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 10.10.2025 bei 1,002 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Realtime-Kurse für Devisen
Hier geht’s zum Währungsrechner
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: DIAMOND VISUALS / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,176
0,0068
0,59
Japanischer Yen
182,46
0,0800
0,04
Britische Pfund
0,8761
0,0022
0,25
Schweizer Franken
0,9323
-0,0031
-0,34
Hongkong-Dollar
9,1514
0,0551
0,61
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

17:59 Stanley Druckenmiller 2025: So hat sich sein Portfolio im dritten Quartal verändert
09.12.25 Umstrukturierung des Depots von Fisher Asset Management: So positionierte sich Ken Fisher im dritten Quartal 2025
08.12.25 Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025: Diese Aktien hielt Pershing Square Capital
08.12.25 Zahlreiche Verkäufe: So änderte die SNB im dritten Quartal ihre US-Investitionen
07.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 49: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Nach Leitzinssenkung der Fed: ATX mit neuem Rekordhoch -- DAX schließt fester -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich mit Verlusten
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt begaben sich am Donnerstag auf grünes Terrain. Die US-Börsen zeigen sich am Donnerstag auf unterschiedlichen Seiten. In Fernost tendierten die wichtigsten Aktienmärkte zu Verlusten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen