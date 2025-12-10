Hätte sich eine Anlage in Tether von vor 5 Jahren gerechnet?

Wer vor Jahren in Tether investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Tether kostete am 09.12.2020 1,000 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 9 996,89 USDT im Depot. Mit dem USDT-USD-Kurs vom 09.12.2025 gerechnet (1,000 USD), wäre das Investment nun 9 999,32 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 0,01 Prozent verringert.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 01.01.2025 bei 0,9978 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 10.10.2025 bei 1,002 USD.

Redaktion finanzen.net