Bei einem frühen Investition in Tether hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 17.11.2021 war Tether 0,9997 USD wert. Bei einem USDT-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 10 002,63 Tether in seinem Depot. Die gehaltenen Tether wären am 17.11.2026 bei einem USDT-USD-Kurs von 0,9989 USD 9 991,76 USD wert gewesen. Damit wäre die Investition 0,08 Prozent weniger wert.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte USDT am 29.10.2026 bei 0,9977 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Tether liegt derzeit bei 1,000 USD und wurde am 02.12.2025 erreicht.

Redaktion Finanzen.net