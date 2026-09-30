|Krypto-Invest unter der Lupe
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30.09.2026 19:43:13
Hätte sich eine Tether-Kapitalanlage von vor 3 Jahren rentiert?
Tether notierte am 29.09.2023 bei 1,000 USD. Bei einer USDT-Investition von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 999,84 Tether in seinem Portfolio. Mit dem USDT-USD-Kurs vom 29.09.2026 gerechnet (0,9996 USD), wäre die Investition nun 999,39 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 0,06 Prozent verkleinert.
Bei 0,9977 USD erreichte die Kryptowährung am 04.02.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Tether am 10.10.2025 bei 1,002 USD.
Redaktion finanzen.net
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