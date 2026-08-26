|Langzeit-Performance
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26.08.2026 19:43:13
Hätte sich eine Tether-Kapitalanlage von vor 5 Jahren gelohnt?
Gestern vor 5 Jahren war ein Tether 1,000 USD wert. Wer vor 5 Jahren 10 000 USD in USDT investiert hat, hat nun 9 997,07 Tether im Portfolio. Da sich der USDT-USD-Kurs gestern auf 1,000 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 997,19 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 0,03 Prozent.
Bei 0,9977 USD erreichte der Coin am 04.02.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 10.10.2025 bei 1,002 USD.
Redaktion finanzen.net
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