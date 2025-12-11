Krypto-Investition im Blick 11.12.2025 19:43:13

Hätte sich eine USD Coin-Investition von vor 1 Jahr bezahlt gemacht?

So viel hätten Investoren mit einem frühen Einstieg in USD Coin verlieren können.

USD Coin war am 10.12.2024 1,0000 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in USDC zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 1 000,01 USD Coin. Die Investition hätte nun einen Wert von 999,93 USD, da sich der Wert von USD Coin am 10.12.2025 auf 0,9999 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 0,01 Prozent abgenommen.

Am 03.06.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,9992 USD. Bei 1,001 USD erreichte die Kryptowährung am 19.01.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

