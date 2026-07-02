02.07.2026 11:13:00

Here's Why Bitcoin Could Be the Smartest Buy of the Decade

Because Bitcoin (CRYPTO: BTC) is getting completely hammered right now, with its price 52% off its peak from last October (as of June 29), it's extremely easy for the market to be bearish and claim that the digital asset is dead. But if you're even remotely a student of history, then you know that it's best not to jump to any conclusions. The world's most valuable cryptocurrency still has a promising future, in my opinion. Here's why Bitcoin could be the smartest buy of the decade.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Krypto kaufen

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1434
0,0053
0,47
Japanischer Yen
184,2185
-0,7515
-0,41
Britische Pfund
0,8566
-0,0002
-0,03
Schweizer Franken
0,9186
-0,0026
-0,28
Hongkong-Dollar
8,9674
0,0389
0,44
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

22:18 Rohstoffe im 2. Quartal 2026: Die Gewinner und Verlierer bei Öl, Gold und Co.
21:35 Kryptowährungen im 2. Quartal 2026: Quartalsbilanz von Bitcoin, Ether & Co.
20:34 Juni 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
01.07.26 Juni 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
01.07.26 2. Quartal 2026: So performten die DAX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel

Börse aktuell - Live Ticker

Nach US-Arbeitsmarktbericht: ATX letztlich weit im Plus -- DAX geht mit Rekord in den Feierabend -- Wall Street schließt uneins -- Asiens Börsen schlusendlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Donnerstag klar in der Gewinnzone. Der deutsche Leitindex erreichte derweil neue Höhen. Die US-Börsen zeigten sich vor dem langen Wochenende mit unterschiedlichen Vorzeichen. Die Märkte in Asien präsentierten sich erneut uneins.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen