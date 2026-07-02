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02.07.2026 11:13:00
Here's Why Bitcoin Could Be the Smartest Buy of the Decade
Because Bitcoin (CRYPTO: BTC) is getting completely hammered right now, with its price 52% off its peak from last October (as of June 29), it's extremely easy for the market to be bearish and claim that the digital asset is dead. But if you're even remotely a student of history, then you know that it's best not to jump to any conclusions. The world's most valuable cryptocurrency still has a promising future, in my opinion. Here's why Bitcoin could be the smartest buy of the decade.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Devisenkurse
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