14.02.2026 10:54:00
How Bitcoin Could Help You Retire a Millionaire
When it comes to cryptocurrencies with millionaire-maker potential, one name stands alone: Bitcoin (CRYPTO: BTC).According to The Crypto Wealth Report 2025 from Henley & Partners, there are 145,100 Bitcoin millionaires in the world right now. That's far more than for any other cryptocurrency. There's simply no other cryptocurrency with the same historical track record as Bitcoin or the same type of projected upside potential.Let's start with Bitcoin's historical track record, which is unparalleled. In 10 of the 14 years between 2012 and 2025, Bitcoin was the top-performing asset in the world, and it wasn't even close. In seven of those years, Bitcoin delivered a triple-digit performance.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Devisenkurse
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
1,1872
0,0003
0,02
|Japanischer Yen
181,327
0,0370
0,02
|Britische Pfund
0,8692
-0,0021
-0,24
|Schweizer Franken
0,9122
-0,0009
-0,10
|Hongkong-Dollar
9,2735
-0,0010
-0,01
