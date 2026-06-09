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09.06.2026 02:15:00
How Low Can Bitcoin Go?
Bitcoin (CRYPTO: BTC) has fallen below $60,000, dropping to its lowest levels since late 2024. The decline represents an over 50% drop from the cryptocurrency's all-time high of $124,773, hit in 2025. The interesting thing is that this decline is huge, but still isn't anywhere close to the worst decline in Bitcoin's history. Bitcoin is a digital currency. It has no intrinsic value because there is nothing backing it, such as gold or an operating business, as with stocks. Its value is entirely driven by people's willingness to buy and hold it. From a technical standpoint, the absolute bottom for Bitcoin is zero if everyone in the world decides that it is no longer worth buying and holding.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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