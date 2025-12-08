|
08.12.2025 16:15:35
How Ripple Secured Wall Street Backing For Its Massive $500 Million Raise (CORRECTED)
This article How Ripple Secured Wall Street Backing For Its Massive $500 Million Raise (CORRECTED) originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,163
|
-0,0014
|
|
-0,12
|Japanischer Yen
|
181,18
|
0,4400
|
|
0,24
|Britische Pfund
|
0,8732
|
-0,0005
|
|
-0,05
|Schweizer Franken
|
0,9391
|
0,0021
|
|
0,23
|Hongkong-Dollar
|
9,0481
|
-0,0154
|
|
-0,17
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Zinsentscheid rückt näher: ATX letztlich in Grün -- DAX zum Handelsende wenig bewegt -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt verbuchte am Montag Gewinne. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Zum Wochenbeginn wiesen die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte unterschiedliche Vorzeichen aus.