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06.07.2026 15:31:45
Inflation Turns Negative as Hormuz Reopens: Why Gold, Silver, Bitcoin May Now Rally
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Devisenkurse
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|Dollarkurs
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|Schweizer Franken
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0,921
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|Hongkong-Dollar
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