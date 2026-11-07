Internet Computer: Wie viel eine Investition von vor 5 Jahren gekostet hätte

Das wäre der Fehlbetrag einer frühen Internet Computer-Investition gewesen.

Internet Computer war am 05.11.2021 49,69 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,012 ICP-Coins Die gehaltenen Coins wären am 06.11.2026 bei einem ICP-USD-Kurs von 2,431 USD 4,891 USD wert gewesen. Mit einer Performance von -95,11 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 2,021 USD und wurde am 01.08.2026 erreicht. Am 08.11.2025 erreichte Internet Computer sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 8,964 USD.

Redaktion Finanzen.net