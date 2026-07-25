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25.07.2026 04:30:00
Is Bitcoin Still a Millionaire Maker?
It's hard to believe now, but Bitcoin (CRYPTO: BTC) once traded for fractions of a penny. Of course, Bitcoin's price soared to over $100,000 at its peak. Early adopters saw small sums grow into life-changing fortunes, launching a conversation about cryptocurrencies as a mainstream investment asset.But the ride hasn't been as fun in recent years. Bitcoin's price is up nearly 10,000% over the past decade, but only 105% over the past five years. That's a fine return by most standards, but nowhere near what people have come to expect from the famous crypto. Is Bitcoin still a millionaire maker? Here's why it might be time for investors to reset their expectations and why that's not a bad thing.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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