08.09.2026 21:50:00

Is the Quantum Computing Threat to Bitcoin Overblown? These New Developments Suggest That's the Case.

Bitcoin (CRYPTO: BTC) became the world's largest cryptocurrency because its supply was capped, its mining rewards were halved every four years, and it established a first-mover advantage among retail and institutional investors. But over the past two years, more analysts have claimed that quantum computers could eventually crack Bitcoin's cryptographic keys.

Bitcoin is stored in two parts: a public key, which can be shared with anyone, and a private key, which allows you to access your funds. It's easy for computers to calculate your public key based on your private key, but it would take a supercomputer trillions of years to guess a private key based on a user's public key. That's what makes Bitcoin secure.

Image source: Getty Images.

Continue reading

Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Krypto kaufen

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1641
0,0017
0,14
Japanischer Yen
178,44
-0,4700
-0,26
Britische Pfund
0,8584
-0,0006
-0,06
Schweizer Franken
0,9409
-0,0002
-0,02
Hongkong-Dollar
9,1276
0,0129
0,14
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:05 Schweizerische Nationalbank investiert weiter in Tech: Das waren die Aktien-Favoriten der SNB in Q2 2026
08.09.26 Zurich Insurance setzt im zweiten Quartal verstärkt auf AMD und Eli Lilly
07.09.26 Apple, Microsoft & eigene Aktie: So positioniert sich UBS im US-Portfolio
06.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 36
06.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 36: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Weiter steigende Ölpreise: ATX schwächer erwartet -- DAX vorbörslich im Minus -- Zurückhaltung an Asiens Börsen
Der heimische Markt dürfte zur Wochenmitte nachgeben. Der deutsche Leitindex wird mit Verlusten erwartet. Die Börsen in Asien zeigen sich am Mittwoch ohne große Ausschläge.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen