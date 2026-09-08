|
08.09.2026 21:50:00
Is the Quantum Computing Threat to Bitcoin Overblown? These New Developments Suggest That's the Case.
Bitcoin (CRYPTO: BTC) became the world's largest cryptocurrency because its supply was capped, its mining rewards were halved every four years, and it established a first-mover advantage among retail and institutional investors. But over the past two years, more analysts have claimed that quantum computers could eventually crack Bitcoin's cryptographic keys.
Bitcoin is stored in two parts: a public key, which can be shared with anyone, and a private key, which allows you to access your funds. It's easy for computers to calculate your public key based on your private key, but it would take a supercomputer trillions of years to guess a private key based on a user's public key. That's what makes Bitcoin secure.
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1641
|
0,0017
|
|
0,14
|Japanischer Yen
|
178,44
|
-0,4700
|
|
-0,26
|Britische Pfund
|
0,8584
|
-0,0006
|
|
-0,06
|Schweizer Franken
|
0,9409
|
-0,0002
|
|
-0,02
|Hongkong-Dollar
|
9,1276
|
0,0129
|
|
0,14
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWeiter steigende Ölpreise: ATX schwächer erwartet -- DAX vorbörslich im Minus -- Zurückhaltung an Asiens Börsen
Der heimische Markt dürfte zur Wochenmitte nachgeben. Der deutsche Leitindex wird mit Verlusten erwartet. Die Börsen in Asien zeigen sich am Mittwoch ohne große Ausschläge.