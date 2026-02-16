16.02.2026 11:45:00

Is This 1 Huge Tailwind for Bitcoin Becoming a Headwind?

Tailwinds for investments aren't guaranteed to last a long time. Sometimes, the breeze can change directions, and the drivers that used to be responsible for higher prices can become what's keeping them in doldrums or declining.In that vein, Bitcoin (CRYPTO: BTC) could be suffering from this exact phenomenon, where it benefited from a certain money flow for a long time, only for that flow to reverse direction. So is this former tailwind going to end up being a persistent headwind from here on out?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Krypto kaufen

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1849
-0,0024
-0,20
Japanischer Yen
181,86
0,6200
0,34
Britische Pfund
0,8695
-0,0004
-0,05
Schweizer Franken
0,9119
0,0004
0,04
Hongkong-Dollar
9,2625
-0,0187
-0,20
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schlussendlich fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen