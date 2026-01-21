21.01.2026 21:15:20

Israel's Somaliland recognition: Strategic ripples in Africa

Protests and defiance occurred in Somalia after Israel's recognition of the breakaway region of Somaliland. Analysts say it could inspire secessionist movements in other parts of the continent.
