16.12.2025 03:03:31
JPMorgan debuts first money market fund tokenised on Ethereum
MONY, open to qualified investors, allows them to earn a yield while holding the token on the blockchainWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1753
|
0,0013
|
|
0,11
|Japanischer Yen
|
182,44
|
-0,4500
|
|
-0,25
|Britische Pfund
|
0,8789
|
0,0012
|
|
0,14
|Schweizer Franken
|
0,9357
|
0,0014
|
|
0,15
|Hongkong-Dollar
|
9,1459
|
0,0079
|
|
0,09
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen zum Hanelsende im Minus -- ATX schließt stärker -- DAX beendet Handel leicht im Plus -- Asiens Börsen letztlich mit Verlusten
Der heimische Aktienmarkt notierte am Montag im Plus, während der deutsche Aktienmarkt knappe Gewinne verbuchte. Die Wall Street präsentierte sich schwächer. Asiens Börsen gaben zum Wochenbeginn nach.