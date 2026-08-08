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Krypto-Rotation 08.08.2026 22:39:00

KI-Rotation? Warum Tom Lee jetzt Ethereum statt Speicherchips sieht

KI-Rotation? Warum Tom Lee jetzt Ethereum statt Speicherchips sieht

Fundstrat-CIO Tom Lee verweist auf eine Kursdifferenz zwischen Ethereum und dem Speicherchip-Sektor und ordnet diese als Teil eines möglichen "AI Downstream"-Trends ein.

• Ethereum legte laut Fundstrat binnen eines Monats um 24 Prozent zu, während der Roundhill Memory ETF (DRAM) 38 Prozent verlor
• Den Abstand zwischen beiden Werten beziffert Tom Lee auf 7200 Basispunkte beziehungsweise 72 Prozentpunkte
• Konkrete Zahlen zu tatsächlichen Kapitalabflüssen aus Speicherchip-Aktien legt Fundstrat bislang nicht vor

Tom Lee verweist auf Kursabstand zwischen Ethereum und Speicherchip-ETF

Tom Lee, Head of Research bei Fundstrat Global Advisors, hat auf der Plattform X (ehemals Twitter) eine Entwicklung beschrieben, die er als "AI Downstream"-Trend bezeichnet. Demnach habe sich die relative Wertentwicklung von Ethereum gegenüber Aktien aus dem Speicherchip-Segment innerhalb eines Monats deutlich auseinanderentwickelt. Ether sei im betrachteten Zeitraum um 24 Prozent gestiegen, während der Roundhill Memory ETF (DRAM), ein auf Speicherchip-Hersteller ausgerichteter Fonds, im selben Zeitraum um 38 Prozent gefallen sei. Aus dieser Differenz leitet Tom Lee einen Abstand von 7200 Basispunkten beziehungsweise 72 Prozentpunkten ab. Zur Veranschaulichung veröffentlichte er ein Verhältnischart, das den iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) von BlackRock ins Verhältnis zum DRAM-ETF setzt.

Fundstrat räumt in diesem Zusammenhang ein, dass die Auswertung ausschließlich auf Kursbewegungen beruht. Konkrete Daten zu Fondsabflüssen aus Halbleiterwerten oder Zuflüssen in Ethereum-Produkte wurden nicht vorgelegt.

Institutionelle Adoption als Argument für Ethereum

Tom Lee begründet sein Interesse an Ethereum unter anderem mit fortschreitender institutioneller Nutzung des Netzwerks. Als Beispiele nennt er den von BlackRock verwalteten, tokenisierten BUIDL-Fonds sowie Aktivitäten von JPMorgan Chase, die eigene Produkte auf die öffentliche Ethereum-Infrastruktur verlagern. Tom Lee ist zugleich Chairman von BitMine Immersion Technologies, einem an der NYSE notierten Unternehmen, das nach eigenen Angaben rund 5,78 Millionen Ether hält und damit etwa 4,8 Prozent des gesamten Angebots.

Gegenläufige Einschätzungen zum Speicherchip-Sektor

Zum Speicherchip-Sektor selbst liegen gegenläufige Einschätzungen vor. Nach Angaben von Jefferies wird für das laufende Quartal ein Preisanstieg bei Speicherchips von rund 50 Prozent erwartet, begründet mit knappem Angebot. Zeitgleich verzeichneten Speicherchip-Werte wie Sandisk, Micron und Seagate im Juli innerhalb einzelner Handelstage zeitweise zweistellige Kursverluste, ausgelöst durch Sorgen vor einem Angebotsüberhang.

Jonas Vogt, Redaktion finanzen.at

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