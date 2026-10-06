Kryptokurse am Dienstagmittag

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Dienstagmittag.

Der Bitcoin-Kurs ist am Mittag gestiegen. So gewann Bitcoin um 12:31 0,43 Prozent auf 86.098,38 US-Dollar hinzu. Gestern lag der Kurs bei 85.728,46 US-Dollar.

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von -1,2 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 25,6 Prozent.

Derweil notiert der Litecoin-Kurs bei 70,38 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (70,11 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,37 Prozent.

In der Zwischenzeit geht es für Ethereum bergauf. Um 12:31 steht ein Plus von 0,16 Prozent auf 2.715,92 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ethereum-Kurs noch bei 2.711,54 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Bitcoin Cash-Kurs um 0,05 Prozent auf 316,58 US-Dollar. Am Vortag notierte Bitcoin Cash bei 316,43 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Ripple seitwärts. Um 12:31 wurde ein Kurs von 1,505 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Ripple-Kurs bei 1,508 US-Dollar.

In der Zwischenzeit muss Monero Verluste verbuchen. Um 12:31 fällt der Monero-Kurs um 1,02 Prozent auf 555,87 US-Dollar. Am Vortag standen noch 561,58 US-Dollar an der Tafel.

Daneben präsentiert sich Cardano mit einem Aufschlag. Um 12:31 notiert der Cardano-Kurs 2,52 Prozent stärker bei 0,2773 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 0,2705 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:31 werden 0,2155 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 12:31 wurde ein Kurs von 0,3362 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3362 US-Dollar.

Währenddessen wird Binancecoin bei 783,51 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,45 Prozent im Vergleich zum Vortag (787,05 US-Dollar).

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 12:31 wurde ein Kurs von 0,0953 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0954 US-Dollar.

Zudem gibt Solana am Dienstagmittag nach. Um 0,52 Prozent auf 120,03 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Solana-Kurs bei 120,66 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Avalanche-Kurs um 2,26 Prozent auf 11,35 US-Dollar. Am Vortag notierte Avalanche bei 11,10 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Chainlink-Kurs um 1,41 Prozent auf 14,05 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 13,86 US-Dollar wert.

Indes fällt der Sui-Kurs. Für Sui geht es nach 1,210 US-Dollar am Vortag auf 1,198 US-Dollar nach unten (0,98 Prozent).

Redaktion finanzen.at

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