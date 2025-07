Kryptokurse am Donnerstagmittag

Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.

Der Bitcoin-Kurs kletterte um 12:26 um 0,57 Prozent auf 118.490,78 US-Dollar. Damit übertraf Bitcoin den Stand vom Vortag von 117.820,46 US-Dollar.

Steigende Kurse bei Kryptowährungen – auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 legt heute um 2,4 Prozent auf 16,43 EUR zu. Anleger bietet der Top 10 Crypto die Möglichkeit, mit nur einem Produkt an der Entwicklung der zehn wichtigsten Kryptowährungen teilzuhaben.

Indessen verstärkt sich der Litecoin-Kurs um 0,22 Prozent auf 110,83 US-Dollar. Am Vortag notierte Litecoin bei 110,59 US-Dollar.

Derweil geht es für den Ethereum-Kurs bergauf. Ethereum steigt 1,44 Prozent auf 3.859,37 US-Dollar, nach 3.804,52 US-Dollar am Vortag.

Zeitgleich verringert sich der Bitcoin Cash-Kurs um -1,10 Prozent auf 583,96 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 590,47 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann Ripple Gewinne verbuchen. Um 12:25 steigt der Ripple-Kurs um 2,01 Prozent auf 3,163 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,100 US-Dollar an der Tafel.

Zudem gewinnt Dash am Donnerstagmittag hinzu. Um 2,03 Prozent auf 21,81 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Dash-Kurs bei 21,37 US-Dollar.

Indes steigt der Monero-Kurs. Für Monero geht es nach 308,52 US-Dollar am Vortag auf 310,67 US-Dollar nach oben (0,70 Prozent).

Währenddessen wird NEO bei 6,505 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 3,04 Prozent im Vergleich zum Vortag (6,313 US-Dollar).

Zeitgleich kommt der IOTA-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1997 US-Dollar am Vortag, tendiert IOTA um 12:25 bei 0,2045 US-Dollar.

Derweil notiert der Cardano-Kurs bei 0,7845 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,7637 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 2,72 Prozent.

Zeitgleich verstärkt sich der Stellar-Kurs um 4,67 Prozent auf 0,4266 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 0,4076 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich NEM kaum. Am Donnerstagmittag lag der NEM-Kurs bei 0,0031 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0028 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Verge-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 0,0067 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.